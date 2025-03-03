İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne gittiği gerekçesiyle görevden el çektirildiği iddia edilen eski Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik, eski partisine ilişkin sert sözler sarf etti.

SarıyerSöz'de yer alan habere göre Abdik, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından Ahmet Davutoğlu’na ve eski partisine yönelik sert açıklamalar yapan Abdik, görevden alınma konusunda kendisine haksızlık yapıldığını savundu.

Esad'ın düşmesinin ardından partide bir 'kaynama' olduğunu söyleyen Abdik, "Bu süreçte Nedim Yamalı AK Parti’ye katıldı. Partinin içinde bir takım tepkiler oluştu ama Ahmet Davutoğlu'nun bu noktadaki bilgi birikimi tecrübesini göz ardı etmemek gerekiyordu, bununla beraber tabana karşı bir söylemde bulundu, birkaç açıklamada bulundu ve gündem oluştu" dedi.

'İMAMOĞLU'NA KARŞI POLİTİKA GELİŞTİRECEĞİZ'

Parti içinde iki grup olduğuna vurgu yapan Abdik, "O sürecin arkasında bana şöyle söylemler geldi; işte ‘Ekrem Bey'le olan resimlerini paylaşma, bu ara programlara çok gitme çünkü biz artık CHP'ye ve Ekrem İmamoğlu'na karşı bir tavır sergileyeceğiz denildi" ifadelerini kullandı.

Abdik, AKP'den teklif gelmesi durumunda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bunu kabul edeceğini savunarak "Davutoğlu’nun, Türk-Suriye politikasıyla alakalı konularda bilgi birikimi olduğu için oraya biraz daha dem vurarak, o noktada hareket edeceğini düşünüyorum. Ama bir davet olur mu olmaz mı?" ifadelerini kullandı.

Ali Rıza Abdik, ayrıca genel seçimlerde Gelecek Partisi’nin muhalif söylemlerde samimi olduğunu düşünmediğini de sözlerine ekledi.