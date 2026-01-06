Gazeteci İsmail Saymaz'ın iddiasına göre, İsa Mesih Şahin yarın AKP'ye katılacak. Şahin’in bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü ifade ediliyor.

İsa Mesih Şahin ile konuşan İsmail Saymaz, Şahin'in AKP'ye geçişi doğruladığını söyledi. Saymaz, Şahin'le yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

"İsa Mesih Şahin ile konuştuk, AK Parti’ye katılacağını doğruladı.

Şahin:

“AK Parti gençlik yuvam. Burada birarada olmanın Türkiye adına daha doğru olduğu kanaatindeyim.” CHP’den seçildiğini hatırlatınca “Ben Gelecek Partisi adına seçildim. Bir işbirliği yapıldı” diye yanıt verdi."

Öte yandan CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile DEVA’dan kopan Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu da İsa Mesih Şahin ile birlikte AK Parti rozeti takacak.