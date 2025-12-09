Telefon dolandırıcılığında her gün yeni bir yöntem deşifre oluyor. Dolandırıcılar görüntülü aramalarla vatandaşları cinsel istismar tuzağına düşürmeye çalışıyor.

Star Haber'de yer alan habere göre, dolandırıcılar görüntülü aramaya yanıt verir vermez çocuklara ait cinsel içerikli bir görüntü ile telefonu açan kişinin ekran görüntüsünü alıyor.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜN ARDINDAN ŞANTAJ BAŞLIYOR

Ekran görüntüsünün alınmasının ardından cinsel istismar suçlamasıyla mağdurlara şantaj yapılıyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Bilişim Uzmanı Osman Demircan, yurt dışından ya da bilinmeyen numaradan gelen görüntülü çağrıların kesinlikle açılmaması gerektiğini söyledi.

Demircan ekran görüntüleriyle polise başvurulması gerektiğini belirterek, "Hukuki süreci başlatıp ilk adımı sizin atıyor olmanız, sizin mağduriyetinizi ve haklılığınızı gösterecek en önemli unsur olacaktır." dedi.