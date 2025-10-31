Diyanet İşleri Başkanlığı, Safi Arpaguş başkanlığında yayımlanan 31 Ekim tarihli Cuma hutbesinde “Ailede Huzurun Kaynağı: Sohbet ve Muhabbet” başlığıyla dijital içerikleri eleştirildi.

Hutbede, "aile" kavramının tehdit altında olduğu ileri sürülerek "Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler, aile yapısını bozmaya çalışmakta, özgürlük bahanesiyle gayrimeşru birliktelikler aile olarak sunulmaktadır. Ailemizin ve toplumumuzun istikbali, devletimizin bekası, millet varlığımızın teminatı olan çocuklarımız külfetmiş gibi gösterilmektedir" denildi.

Hutbede, bazı sinema, dizi, reklam ve televizyon programlarının da aileyi yıkıcı etkilere maruz bıraktığı öne sürüldü.

Hutbenin ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Dijital mecralarda fıtratımıza uygun olmayan bir takım içerikler; bazı sinema, dizi, reklam ve televizyon programları ile aile yapımız yıkıcı etkilere maruz bırakılmaktadır. Ancak şunu bilelim ki, bütün bu olumsuzluklar karşısında asla çaresiz değiliz. Bu sorunların çözümü; Kur’an-ı Kerim’in rahmet yüklü mesajları ve Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in örnek ahlakıyla yoğrulan özümüze dönüşte saklıdır."