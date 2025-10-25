Henüz ergenlik çağına ulaşmamış bir çocuğun su içerken gizlice kaydedildiği görüntüler, hem ülkede hem de dünyada büyük infiale yol açtı.

GELENEK ADI ALTINDA İSTİSMAR

“Bacha Bazi”, Pakistan ve Afganistan’ın bazı bölgelerinde, küçük yaştaki erkek çocuklarının eğlence aracı olarak kullanıldığı karanlık bir gelenek olarak biliniyor.

Her ne kadar ülke yasaları bu uygulamayı çocuk istismarı kapsamına alarak açıkça yasaklamış olsa da, insan hakları savunucuları bu geleneğin bazı kırsal bölgelerde gizli biçimde devam ettiğini bildiriyor.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi ve çok sayıda kullanıcıdan tepki mesajı geldi. “Bu bir gelenek değil, suçtur” etiketi kısa sürede trend olurken, birçok sivil toplum kuruluşu ve insan hakları örgütü Pakistan hükümetine acil müdahale çağrısı yaptı.

Uluslararası çocuk hakları örgütleri de, olayın yalnızca bireysel bir istismar vakası değil, sistematik bir insan hakları ihlali olduğuna dikkat çekti.

Yapılan açıklamalarda, çocuk koruma yasalarının etkin şekilde uygulanması ve faillerin adalet önüne çıkarılması gerektiği vurgulandı.