ABD'de yaşayan Lindsay Porch, düğün gününe ait özel bir hatıra saklamak isterken hayatının en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşadı. Ağustos ayında evlenen Lindsay, gelin buketini profesyonel bir hizmetle koruma altına almak istedi ancak sonuç beklentilerinin çok ötesinde kötüydü.

Lindsay, TikTok’ta paylaştığı videosunda, düğünden birkaç hafta sonra bir şirketle iletişime geçtiğini ve çiçeklerin korunması için anlaşma yaptığını anlattı. Ancak firma, çiçeklerin renginin solduğunu ve renk yenileme işlemi gerektiğini belirtti.

"Bunlar beyaz güllerdi!" diyen Lindsay, kendisine gönderilen sararmış çiçeklerin fotoğrafını gösterdi. Şirketin 150 dolarlık renk restorasyonu önerdiğini ve çaresizce kabul ettiğini ekledi.

Ancak buketin yenilenmiş halini gördüğünde şok yaşadı. Çiçekler, kalın bir boya tabakasıyla kaplanmış, neredeyse tanınmaz hale gelmişti. "Bu neredeyse sprey boyayla boyanmış tuvalet kağıdı gibi görünüyor," diyerek hayal kırıklığını dile getirdi.

Toplamda 600 dolar hizmet bedeli, 200 dolar nakliye ücreti ve 150 dolar renk restorasyonu için ödeme yapan Lindsay, "Fazla mı tepki veriyorum?" diye sordu. Ancak takipçileri de onunla aynı fikirdeydi.

Bir kullanıcı, "Bu bir renk yenileme değil, Walmart'tan alınan sprey boya!" diye yazarken, bir başkası, "Bunu düzelteceklerini sanarken tamamen mahvetmişler!" yorumunda bulundu.

Gelin buketleri, düğün gününün unutulmaz bir parçası olarak saklanmak istenir. Bunun için presleme, çerçeveleme veya hava ile kurutma gibi doğal yöntemler tercih edilebilir. Lindsay’in yaşadığı bu talihsiz deneyim, belki de düğün çiçeklerini koruma konusunda daha güvenilir yöntemlere yönelmek gerektiğini hatırlatıyor.