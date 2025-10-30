Bir düğün töreninde gelin annesinin damada hitaben yaptığı sert konuşma sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Gelin evden çıkmadan önce mikrofonu eline alan anne, damada net bir uyarı yaparak, kızının haklarını koruyacağını vurguladı.

"DAĞI TAŞI İNLETİRİM"

Anne, kızına sembolik bir anahtar verirken şu ifadeleri kullandı:

“Kızım bu eve çıkıp gelsin istemem ama alkol, karı-kız, madde… Kızıma gelecek herhangi bir zararda dağı taşı inletirim. Kızımı kolay büyütmedim. Doğrusuyla yanlışıyla her zaman kızımın yanındayım.”

Annenin bu sözleri salonda dikkatle dinlenirken, kayda alınan görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

“YOL PARASI AYAĞININ ALTINDA”

Konuşmasının ardından gelinin gelinliğini hafifçe kaldıran anne, kızının ayakkabısının içine bir miktar para bıraktı. Bu hareketini şu sözlerle açıkladı: Kızımın yol parası ayağının altındadır.

Bu anlar da görüntülere yansıdı ve çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Söz konusu görüntüler sosyal medyada hem destek hem eleştiri topladı. Bazı kullanıcılar annenin kızına sahip çıkmasını alkışlarken, bazıları ise bu tür söylemlerin düğün atmosferine uygun olmadığını savundu.