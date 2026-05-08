Nikah töreninde yaşanan bir an, salondakilere kahkaha dolu anlar yaşattı. Aşırı heyecanlanan gelin adayı, hayatının en önemli “Evet”ini verirken yaptığı dalgınlıkla dikkat çekti. BUKETİ MİKROFON SANDI Nikah memurunun sorusunu yanıtlamak isteyen gelin adayı, dalgınlıkla önündeki mikrofon yerine elindeki çiçek buketini ağzına götürerek “Evet” dedi. O anlar salonda bulunan davetliler tarafından gülümsemeyle karşılandı. "40 YIL KONUŞULACAK BİR DEDİKODUYA YOL AÇTI" Görüntülere gelen yorumlarda, “Gelinin nikahtaki dalgınlığı, 40 yıl konuşulacak bir dedikoduya yol açtı” ifadeleri dikkat çekti.

