Sosyal medyada paylaşılan bir imam nikahı çok konuşuldu. Görüntülerde İmam, "Mehir olarak ne belirlediniz? Daha önceden haberiniz var mı ne olduğuna dair?" diye geline soru yöneltti.

'BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUM'

Gelin ise, "10 gram altın. Başka bir şey istemiyorum" şeklinde cevap verdi.

'BENCE AZ YANİ'

Damat sessizliğini korurken, gelinin annesi, "Bence az yani... Mehirin asıl bir amacı vardır yani hani. Neyse hocam kendileri bilir yani" sözleriyle araya girdi.

'ALT LİMİT 10 GRAM'

"Bunun bir alt limiti var, üst limiti yok. Alt limit 10 üstü..." diyen İmam ise, "Gelin Hanım 10 gram istiyorsa yapacak bir şey yok. Ona ben bir şey diyemem. Öyle uygun görmüştür" ifadelerini kullandı.

Mehir tartışmasının ardından imam nikah sırasında gelin ve damada neler yapması gerektiğini anlattı.

