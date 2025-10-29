52 KİŞİ ÇALIŞIYOR

2026 yılında bütçeden 105 milyon 677 bin TL alacak olan HAK, yıl boyunca 8 kuruluşa ‘Helal Sertifika’ verip 2 milyon 395 bin lira gelir elde edecek. Böylelikle kasasına giren para ‘devede kulak’, çıkan para ise astronomik olacak. Bütçe büyüklüğüne göre, 2026’da bir kurumu akredite etmek de HAK’a 13 milyon 200 bin liraya mal olacak. HAK’ta 5 yönetim kurulu üyesi ve 52 personel bulunuyor. Gelecek yılki 105 milyon liralık bütçenin 76 milyon 486 bin lirası personelin maaş ve ödemelerine gidecek. SGK primlerine 9.6 milyon, mal ve hizmet alımına da 15.5 milyon harcanacak.

HAK kurulduğu günden bu yana iş yapmadığı ve gelir getirici ciddi bir faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Kurum, 2018’de 7.7 milyon TL harcarken bu rakam 2022’de 13.8 milyon TL, 2023’te 22.8 milyon TL, 2024’te 50.8 milyon TL, 2025’te ise 73.5 milyon TL’ye çıktı.