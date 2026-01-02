Gelir vergisine ilişkin istisna ve indirim tutarları, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 artırıldı. Düzenlemeler, 31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, konut kira gelirlerinde uygulanan 47 bin TL’lik istisna 58 bin TL’ye yükseltildi. Değer artış kazançlarında istisna tutarı 120 bin TL’den 150 bin TL’ye, arızi kazançlarda ise 280 bin TL’den 350 bin TL’ye çıkarıldı. Tevkifata ve istisnaya tabi olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için beyanname verme sınırı 22 bin TL olarak belirlendi.

Yapılan artışlar binek otomobillere ilişkin gider sınırlarını da etkiledi. Buna göre, gider olarak dikkate alınabilecek aylık araç kira bedeli 46 bin TL’ye, amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli üst sınırı ise 2,6 milyon TL’ye yükseltildi.