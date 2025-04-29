Ozan Bingöl yaptığı karşılaştırmayı 2000 yılını vergi oranlarını hatırlatarak destekledi. 2000 yılında gelir vergisinin ilk diliminin aylık brüt asgari ücretin 21 katına denk geldiğini belirtti. 2025'e gelindiğinde bu oranın 6 kata gerilediğini söyleyen Bingöl, çalışanların daha yılın ilk aylarından itibaren yüksek vergi dilimine girdiğini ve daha fazla vergi ödediğini ifade etti.

İçinde bulunduğumuz 2025 yılının ilk gelir vergisi dilimi 158 Bin lira olarak belirlenirken, Bingöl'e göre 2000 yılından beri Yeniden Değerleme Oranı esas alınmış olsaydı bu tutar 415 Bin 340 TL olacaktı.

"Mevzuatın çalışanlar aleyhine kurgulanması ve sair sebeplerle milyonlarca bordro mahkumunun bu gizli vergi zammının kurbanı olması kaçınılmazdır” diyen Bingöl, vergi adaletine dikkat çekerek, sistemin yeniden düzenlenmesi gerektiğine işaret etti.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları yazdı:

“-2000 yılında Gelir Vergisi tarifesinin ilk dilimi bir aylık brüt asgari ücretin 21 katı iken bugün sadece 6 katı.

-İçinde bulunduğumuz yıl Gelir Vergisi tarifesinin ilk dilimi 158.000 TL.

-Oysa 2000 yılından bu yana Yeniden Değerleme Oranı kuruşu kuruşuna uygulansaydı ilk dilimin 158.000 TL değil 415.340 TL olması gerekirdi.

-Mevzuatın çalışanlar aleyhine kurgulanması ve sair sebeplerle milyonlarca bordro mahkumunun bu gizli vergi zammının kurbanı olması kaçınılmazdır.”