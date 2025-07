GEMEREK KADASTRO MAHKEMESİ

T.C.

GEMEREK

KADASTRO MAHKEMESİNDEN

-İLAN-

ESAS NO : 2018/7 Esas

KARAR NO : 2023/9 Karar

Davacılar AHMET GÖKÇE, FADİME ALTINDAĞ, İSKENDER GÖKÇE, ORHAN GÜNDÜZ, SONGÜL GÖKÇE, ŞENEL UĞURLU ile Davalılar , GÜLÜSTAN AKMEŞE, MUSTAFA GÖKÇE, GÖMÜRGEN BEL.BAŞK., SARIOĞLAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Mahalli Mahkemeden Devredilen) davasının yapılan yargılama sonucunda karar verilmiş olup, Davacı İskender GÖKÇE'ye (TC: 22*******20) gerekçeli kararın tebliği için bildirilen adreste bulunmadığından, tebligatın bila tebliğ iade edildiği, sistemde kayıtlı mernis adresinin de bila tebliğ iade edildiği anlaşılmakla, Tebligat Kanunun 21/2 maddesinin uygulanamadığı, tüm aramalara rağmen davacı İskender GÖKÇE'nin başkaca adresi bulunamadığından davacıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Bu nedenlerle;

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda izah olunduğu üzere;

Davanın KISMEN KABUL KISMEN REDDİNE,

1-a-)Dava konusu Kayseri ili, Akkışla ilçesi, Gömürgen-Yeni Mahalle, Mansurun Pınarı Mevkinde yer alan 184 ada 129 parsel sayılı taşınmaz;

b-) Dava konusu Kayseri ili, Akkışla ilçesi, Gömürgen-Yeni Mahalle, Mansurun Pınarı Mevkinde yer alan 184 ada 123 parsel sayılı taşınmaz;

c-) Dava konusu Kayseri ili, Akkışla ilçesi, Gömürgen-Yeni Mahalle, Mansurun Pınarı Mevkinde yer alan 184 ada 124 parsel sayılı taşınmaz;

d-) Dava konusu Kayseri ili, Akkışla ilçesi, Gömürgen-Yeni Mahalle, Mansurun Pınarı Mevkinde yer alan 184 ada 119 parsel sayılı taşınmaz;

e-) Dava konusu Kayseri ili, Akkışla ilçesi, Gömürgen-Yeni Mahalle, Mansurun Pınarı Mevkinde yer alan 188 ada 34 parsel sayılı taşınmaz;

f-) Dava konusu Kayseri ili, Akkışla ilçesi, Gömürgen-Yeni Mahalle, Mansurun Pınarı Mevkinde yer alan 188 ada 36 parsel sayılı taşınmaz;

g-) Dava konusu Kayseri ili, Akkışla ilçesi, Gömürgen-Yeni Mahalle, Mansurun Pınarı Mevkinde yer alan 188 ada 41 parsel sayılı taşınmaz;

h-) Dava konusu Kayseri ili, Akkışla ilçesi, Gömürgen-Yeni Mahalle, Leylek Tepesi Mevkinde yer alan 184 ada 292 parsel sayılı taşınmaz;

ı-) Dava konusu Kayseri ili, Akkışla ilçesi, Gömürgen-Yeni Mahalle, Çökükler Mevkinde yer alan 179 ada 97 parsel sayılı taşınmaz;

i-) Dava konusu Kayseri ili, Akkışla ilçesi, Gömürgen-Yeni Mahalle, Çökükler Mevkinde yer alan 179 ada 80 parsel sayılı taşınmaz;

bakımından yüzölçümü ve niteliği aynı kalmak şartıyla;Mustafa ve Fatma'dan olma, 01/07/1909 doğumlu, 22568245082 T.C kimlik numaralı muris İBRAHİM GÖKÇE mirasçıları adına TESPİTİNE, TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, bu nedenletaşınmazın tamamı 15 pay olarak kabul edilerek, bundan;

5 payın İBRAHİM ve MUTEBER 'den olma 01/01/1954 doğumlu 22538246002 T.C nolu MUSTAFA GÖKÇE 'a,

5 payın İBRAHİM ve MUTEBER 'den olma 22/05/1949 doğumlu 37337107416 T.C nolu GÜLÜSTAN AKMEŞE 'a,

1 payın OSMAN ve SENEM 'den olma 24/06/1972 doğumlu 22547245720 T.C nolu İSKENDER GÖKÇE 'a,

1 payın OSMAN ve SENEM 'den olma 18/08/1975 doğumlu 22544245884 T.C nolu AHMET GÖKÇE 'a,

1 payın OSMAN ve SENEM 'den olma 25/04/1977 doğumlu 22541245948 T.C nolu SONGÜL GÖKÇE 'a,

1 payın OSMAN ve SENEM 'den olma 06/06/1970 doğumlu 18089394316 T.C nolu FADİME ALTINDAĞ 'a,

1 payın OSMAN ve SENEM 'den olma 25/10/1973 doğumlu 26060128690 T.C nolu ŞENEL UĞURLU 'a,

2- Dava konusu Kayseri ili, Akkışla ilçesi, Gömürgen-Yeni Mahalle, Şekerin Acıpınar Mevkinde yer alan 179 ada 37 parsel sayılı taşınmaza ilişkin;

a-) Jeodezi ve fotogrametri mühendisi Teknik bilirkişi Haşim Özçelik tarafından düzenlenen 14/04/2023 havale tarihli rapor içeriğinde yer alan kroki’de “A” harfi ile gösterilen 27.561,23 m2 yüzölçümüne sahip yerin ada/parsel numarası ve taşınmazın niteliği aynı kalmak şartıyla, Mustafa ve Fatma'dan olma, 01/07/1909 doğumlu, 22568245082 T.C kimlik numaralı muris İBRAHİM GÖKÇE mirasçıları adına TESPİTİNE, TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, bu nedenletaşınmazın tamamı 15 pay olarak kabul edilerek, bundan;

5 payın İBRAHİM ve MUTEBER 'den olma 01/01/1954 doğumlu 22538246002 T.C nolu MUSTAFA GÖKÇE 'a,

5 payın İBRAHİM ve MUTEBER 'den olma 22/05/1949 doğumlu 37337107416 T.C nolu GÜLÜSTAN AKMEŞE 'a,

1 payın OSMAN ve SENEM 'den olma 24/06/1972 doğumlu 22547245720 T.C nolu İSKENDER GÖKÇE 'a,

1 payın OSMAN ve SENEM 'den olma 18/08/1975 doğumlu 22544245884 T.C nolu AHMET GÖKÇE 'a,

1 payın OSMAN ve SENEM 'den olma 25/04/1977 doğumlu 22541245948 T.C nolu SONGÜL GÖKÇE 'a,

1 payın OSMAN ve SENEM 'den olma 06/06/1970 doğumlu 18089394316 T.C nolu FADİME ALTINDAĞ 'a,

1 payın OSMAN ve SENEM 'den olma 25/10/1973 doğumlu 26060128690 T.C nolu ŞENEL UĞURLU 'a,

b-) Jeodezi ve fotogrametri mühendisi Teknik bilirkişi Haşim Özçelik tarafından düzenlenen 14/04/2023 havale tarihli rapor içeriğinde yer alan kroki’de “B” harfi ile gösterilen 3.000,00 m2 yüzölçümüne sahip yerin bu parselden ifraz edilerek aynı ada içerisinde yeni bir parsel numarası verilerek taşınmazın niteliği aynı kalmak şartıyla; MALİYE HAZİNESİ adına TESPİTİNE, TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE,

3-a-)Dava konusu Kayseri ili, Akkışla ilçesi, Gömürgen-Yeni Mahalle, Şekerin Acıpınar Mevkinde yer alan 179 ada 20 parsel sayılı taşınmaz;

b-) Dava konusu Kayseri ili, Akkışla ilçesi, Gömürgen-Yeni Mahalle, Şekerin Acıpınar Mevkinde yer alan 179 ada 21 parsel sayılı taşınmaz;

c-) Dava konusu Kayseri ili, Akkışla ilçesi, Gömürgen-Yeni Mahalle, Şekerin Acıpınar Mevkinde yer alan 179 ada 36 parsel sayılı taşınmaz;

Bakımından yüzölçümü ve niteliği aynı kalmak şartıyla MALİYE HAZİNESİ adına TESPİTİNE,TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE,

4-Karar kesinleştiğinde dosyanın gereği için Akkışla TapuMüdürlüğü'ne GÖNDERİLMESİNE,

5-Gerekçeli kararın kesinleşmesi beklenmeksizin hüküm özetinin bir suretinin İİK 28. maddesi gereğince Akkışla Tapu Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

6-Jeodezi Ve FotogrametriMühendisi Teknik Bilirkişi Haşim Özçelik tarafından düzenlenen 23.08.2022 havale tarihli bilirkişi raporu ile aynı teknik bilirkişi tarafından düzenlenen 14/04/2023 havale tarihli bilirkişi ek raporunun Kadastro Kanunu m.32/3 uyarınca KARARIN EKİ SAYILMASINA, HÜKMÜN İNFAZINDA ESAS ALINMASINA,

7- Karar tarihi itibariyle alınması gerekli 179,90 TL harçtan dava açılırken davacı Osman Gökçe tarafından peşin yatırılan 68,80 TL harcın mahsubu ile bakiye 111,10 TL'nin yasal hasım olmaları nedeniyle davalılar Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sarıoğlan Mal Müdürlüğü ve Gömürgen Belediye Başkanlığıdışında kalan davalılardan müteselsilen alınarak hazineye irat kaydına,

8- Davacı tarafından dava açılırken peşin yatırılan ve ve mahsup edilen 68,80 TL karar ve ilam harcı ile başvurma harcına ilişkin 11,20 TL yargılama gideri olmak üzere toplam 80,00 TL'ninyasal hasım olmaları nedeniyle davalılar Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sarıoğlan Mal Müdürlüğü veGömürgen Belediye Başkanlığı dışında kalan davalılardan müteselsilen alınarak davacılara verilmesine ,

9- Davacı tarafından bozma öncesi yapılan 1952,50 TL yargılama giderinin kabul ve red oranı dikkate alınarak 585,75 TL yasal hasım olmaları nedeniyle davalılar Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sarıoğlan Mal Müdürlüğü veGömürgen Belediye Başkanlığı dışında kalan davalılardan müteselsilen alınarak davacılara verilmesine, bakiye kısmın davacılar üzerinde bırakılmasına,

10- Bozma öncesi ve sonrasıtoplam 11.007,28 TL (tebligat gideri, posta ücreti, suçüstü ödeneği) olmak üzere yargılama giderinin kabul ve red oranı dikkate alınarak 3.302,20 TL'sinin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sarıoğlan Mal Müdürlüğü veGömürgen Belediye Başkanlığı dışında kalan davalılardan alınarak davacılara verilmesine, bakiye kısmın davacılar üzerinde bırakılmasına,

11- 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun 31/3 maddesi gereğince kendisini vekil ile temsil ettiren davalı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığınadavanın önemi, vekilin sarf ettiği emek, hak ve eşitlik kuralları göz önüne alınarak takdiren 500-TL vekalet ücretinin davacılardan alınarakdavalıya verilmesine,

12- Yargılama sırasında taraflarca yatırılan gider ve delil avansından kullanılmayan kısmınHMK'nın 333.maddesi uyarınca hükmün kesinleşmesinden sonra iadesine,

Dair; tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren mahkememize verilecek bir dilekçeyle veya tutanağa geçirilmek şartıyla mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ya da mahkememize gönderilmek üzere Kadastro Mahkemesi bulunan yerlerde o yer Kadastro Mahkemesine, Kadastro Mahkemesi bulunmayan yerlerde o yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile gerekçeli kararın tebliğinden itibaren ON BEŞ GÜN İÇERİSİNDE Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/07/2025

#ilangovtr Basın no ILN02270509