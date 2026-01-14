İYİ Partili Turhan Çömez, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada ‘’Türkiye’den yola çıkan tuz yüklü bir gemi, Brezilya’dan aldığı 10 ton kokainle Kanarya Adaları açıklarında yakalandı.

Geminin Türkiye’den çıkmış olması, mürettebatın bir kısmının Türk olması önemli.. Özellikle kokain için Türkiye’nin bir transit noktası olduğu tartışmaları yaşanıyor” dedi.

Bu arada Birgün gazetesi’nin haberine göre, kokain operasyonunda Türkiye izi bulunuyor.

United S gemisi, “kolay bayrak” olarak adlandırılan Kamerun bayrağı altındaki geminin işleticisi, yani gerçekte haklarına sahip olan şirket Türkiye’den Kamer Shipping & Trading Co.