İktidara yakınlığıyla bilinen kamuoyu araştırma şirketi Genar'ın, Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti (KKTC) seçimlerinde yaşadığı fiyaskonun ardından yaptığı son ankette AKP bir kez daha birinci parti olarak çıktı.

AKP BU ANKETTE DE BİRİNCİ

Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, iktidara yakın Yeni Şafak'taki yazısında ise ekim ayında yaptıkları anketin sonuçlarını paylaştı.

Rapora göre her ankette iktidar olan AKP yüzde 33,7 ile birinci parti olurken CHP yüzde 31,8 ile ikinci sırada yer aldı.

Ankette DEM Parti yüzde 9,4 oyla üçüncü, MHP de yüzde 8,4 oy oranıyla dördüncü parti oldu.

Son dönemde 'ittifak yapacakları' söylentileri yapılan partilerden İYİ Parti 4,5; Zafer Partisi ise 3,7 oy aldı.

Diğer partiler de şöyle sıralandı:

YRP: 2,8

Anahtar Parti: 2,1

TİP: 1,3

Saadet: 1,1

Diğer: : 1,2

Aktaş, ortaya çıkan tabloyu da şöyle özetledi:

"AK Parti siyaseti daha çok dış politika ve hükümet icraatları üzerinden topluma yansıyor. Cumhurbaşkanının küresel siyasette oynadığı aktif rol, iç politikada da belirleyici oluyor. Bu durum Türkiye siyaseti için yeni değil; “One Minute” çıkışıyla başlayan süreçten, Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinde Cumhurbaşkanının ayakta alkışlanmasına kadar birçok örnek, dünya çapında barışa zemin hazırlayan bir liderlik rolünün Türkiye siyasetinde alışıldık bir durum olduğunu gösteriyor. Oysa bugün dünyada hiçbir lider bu etkiyi ortaya koyamıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi ise son dönemde daha çok miting yapmakla meşgul. Parti bütün enerjisini İmamoğlu’nun yolsuzluk davası ve yargılanmalarına odaklamış durumda. Ancak bu durum, partiyi siyasetin rasyonel konularından uzaklaştırıyor. Bir dönem yüzde 35’lere kadar tırmanan oy oranının düşmesinin nedeni de budur."

KKTC'DE FİYASKO YAŞANMIŞTI

Genar, KKTC seçimlerinin öncesinde yaptığı araştırmada Ersin Tatar'ın yüzde 49.12, Tufan Erhürman'ın yüzde 47,12 alacağını öngördüklerini açıklamıştı.

Tatar, GENAR anketinden yüzde 13,4 daha düşük oy aldı.