Akşam saatlerinde kentin sokaklarında gezintiye çıkan çift, romantik anlarını videoya kaydetmek istedi. Ancak kayıttan kısa bir süre sonra, görüntülere sürpriz bir isim dahil oldu. Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, yanında birkaç kişiyle yürürken çiftin kamerasının kadrajına girdi.

Liglere verilen arayı fırsat bilerek eski takımı Barcelona’yı ziyaret ettiği öğrenilen Messi’nin görüntüde yer aldığını fark eden çift, büyük şaşkınlık yaşadı.

Çift, yaşadıkları bu anı sosyal medyada paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Eşinizi küçük bir çiçek buketiyle dışarı çıkarmak istiyorsunuz ve bir anda arkanızdan Messi geçiyor. Bu, hayatımız boyunca unutamayacağımız bir an oldu.”

Sosyal medyada hızla yayılan video, kısa sürede binlerce beğeni alırken kullanıcılar, “Romantizmin ortasında Messi çıkması tam bir sürpriz!” yorumlarıyla paylaşımı espriyle karşıladı.