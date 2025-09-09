Bolu’da yaşayan Elif Özcan, geçtiğimiz Cumartesi günü ailesi ve yakınlarının katılımıyla düzenlenen törenle nişanlandı. Mutluluğunu sevdikleriyle paylaşan Özcan, iki gün sonra fenalaştı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Özcan’ın yaşamı kurtarılamadı.
Genç yaşta hayatını kaybeden Özcan’ın ölümü ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı. Elif Özcan’ın cenazesi, Salı günü Çaydurt Alıçören Köyü’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası köy mezarlığında defnedilecek.
GERİYE FOTOĞRAFLARI KALDI
Sevenleri, Özcan'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımlarına yorum yaparak acılarını ifade etti.