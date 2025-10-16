Bir hemşirenin sosyal medya hesabından yaptığı maaş paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Şehir hastanesinde görev yapan hemşire, 3 yıllık kıdemle 78–80 bin TL maaş aldığını açıklayınca, sosyal medyada özellikle emeklilerden yoğun tepki geldi.

“YENİ ATANAN 75 BİN TL ALIYOR”

Hemşire, yaptığı paylaşımda yeni atanacak birinin şehir hastanesinde 75–78 bin TL, devlet hastanesinde çalışanların ise ortalama 73 bin TL maaş aldığına değindi. Sağlık çalışanlarının görev yerlerine göre maaş farkı olduğuna dikkat çeken paylaşım, binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

EMEKLİLERDEN BÜYÜK TEPKİ

Gönderi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, özellikle emekliler maaş farkına tepki gösterdi. Yorumlarda bazıları “Bir hemşire 80 bin alıyorsa emekliler neden 17 bin alıyor?”, “Bu durum gelir eşitsizliğini daha da görünür hale getiriyor”, “Emekliyim ama senin aldığının 3’te 1’ini bile almıyorum”, "Emeklilerin haline bir kez daha acıdım" gibi yorumlara yer verdi.