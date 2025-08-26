Olay, 75. Yıl Mahallesi’ndeki Organize Sanayi Bölgesi 25. Cadde’de bulunan bir metal ve plastik parça üretim fabrikasında meydana geldi.

Kutluay Gümüş, çalıştığı makineye sıkıştı ve ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Gümüş, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, kazanın dehşetini gözler önüne serdi.

Görüntülerde, Gümüş’ün makineye sıkıştığı ve bir daha çıkamadığı anlar yer alırken, çalışma arkadaşının panik içinde yardıma koştuğu anlar da kameraya yansıdı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.