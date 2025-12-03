Z.Ç., isimli genç kadın taciz sürecinin 2024 yerel seçimleri sırasında AKP’nin Kütahya’daki seçim standında çalıştığı dönemde başladığını anlattı.

Genç kadın, standın hemen yanında bulunan MHP’liler tarafından sürekli rahatsız edildiğini ileri sürdü. Bu durumu defalarca teşkilat yöneticilerine ilettiğini söyleyen Z.Ç., buna rağmen herhangi bir önlem alınmadığını iddia etti.

Z.Ç., rahatsızlığını iletmek için Ülkü Ocakları Başkanı’nın telefon numarasını bularak mesaj attığını, ardından AKP’li bir yönetici tarafından odaya çağrılarak azarlanıp görevden uzaklaştırıldığını öne sürdü. Genç kadın, kendisine tehdit ve hakaret içerikli sözler söylendiğini, bu süreçte yaşadığı psikolojik baskı nedeniyle çalıştığı işten de istifa etmek zorunda kaldığını ifade etti.

AKP'Lİ MECLİS ÜYESİ HAKKINDA ŞİKAYET

BirGün'den Sarya Toprak'ın haberine göre Z.Ç.’nin iddiasına göre ikinci taciz süreci ise AKP’li Kütahya Belediye Meclis Üyesi Serdar E.’nin sosyal medya üzerinden gönderdiği cinsel içerikli mesajlarla başladı. Z.Ç., bu mesajları AKP’li bir milletvekiline ilettiğini, ancak danışmanlarının kendisine “Bu konuyu kapat, vekilimiz basına yansımasını istemez” dediğini öne sürdü.

Genç kadın, şikâyeti sonrasında herhangi bir disiplin süreci işletilmediğini, aksine parti yönetimi tarafından dışlandığını ve itibarsızlaştırıldığını savundu. Z.Ç., parti içinde kendisi hakkında “iftira attığı”, “meclis üyesine sarkıntılık ettiği” ve “koltuk istediği” yönünde söylentiler yayıldığını, kendisiyle görüşmek isteyen kişilerin engellendiğini iddia etti.

'İL BAŞKANI SUSTURMAYA ÇALIŞTI'

Z.Ç., taciz iddialarını görüşmek üzere AKP Kütahya İl Başkanı’ndan randevu aldığını, görüşmede azarlanarak susturulmaya çalışıldığını ileri sürdü. İl başkanının kendisine, “Ben de kadınlar tarafından taciz edildim. Abartıyorsun. Kadın olduğun için susman gerekir” dediğini iddia etti.

'MESAJLAR BANA AİT DEĞİL'

Z.Ç.’nin şikâyeti üzerine belediye meclis üyesi Serdar E.’nin ifadesinin 30 Eylül 2025’te alındığı belirtildi. Tutanaklara göre Serdar E. suçlamaları reddetti; sosyal medya hesabından gönderilen mesajların kendisine ait olmadığını, bir başkasının kendi adına yazdığını iddia etti. Serdar E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'HEM TACİZE UĞRADIM, İŞİMDEN OLDUM, PARTİDEN ATILDIM'

Z.Ç., yaşadıklarının ardından kentte kendisine yönelik sistematik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü. “Hem tacize uğradım, hem işimden oldum hem de partiden atıldım. Tacizciyi korudular, beni suçlu gösterdiler” diyen Z.Ç., hukuki mücadelesini sürdüreceğini ve adalet talep ettiğini ifade etti.