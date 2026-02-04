Avustralya’dan Japonya’nın Nagano kentindeki Tsugaike Mountain Kayak Merkezi’ne tatil giden fizyoterapist ve snow boardçu 22 yaşındaki Brooke Day sırt çantasının kemerinin bir bölümünün bindiği teleferiğe takılıp sıkışması sonucu teleferiğin hareket etmesi el feci şekilde yaşamını yitirdi.

Snoowboard yapmak için arkadaşları ile zirveye çıkmak üzere teleferiği binen Brooke Day’in bağırmaları ve arkadaşlarının yardım istemesi üzerine teleferik durduruldu. Gelen yardım ekipleri genç kızın sırt çantası kemerinin göğsünü sıkıştırması sonucu kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay sonrası Avustralya Dışişleri Bakanlığı genç kızın acılı ailesine konsolosluk desteği sağlarken, tatil beldesinde teleferik çalışmasının durdurulduğu ve iptal edilerek soruşturma başlatıldığı açıklandı.