Balıkesir'de meydana gelen deprem yürekleri ağızlara getirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 6,1 olarak duyurulurken sarsıntının derinliği ise 5,99 kilometre olarak kaydedildi. Deremin hemen ardından 4.2 büyüklüğünde bir artçı deprem daha geldi. Bölge artçı depremlerle sallanırken yıkılan binalar da olduğu öğrenildi.

Deprem İstanbul, İzmir, Bursa, Aydın, Eskişehir ve diğer çevre illerden de hissedildi.

YAYINDA YAKALANDI

Deprem anında bir yayıncı kanalında yayın yapan bir genç kızın yaşadığı korku canlı yayın kamerasını yansıdı.