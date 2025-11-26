Sosyal medyada video paylaşan genç bir kız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktoruyla buluştuğunu iddia etti.

'BEN TAYYİP ERDOĞAN'IN DOKTORUYUM' DEDİ

Söz konusu şahısla sosyal medyadan tanıştıklarını ve ardından buluştuklarını ileri süren genç kız, "Buluşmaya gittim. Gelir gelmez; ‘Merhaba, ben Tayyip Erdoğan’ın doktoruyum’ dedi. Onun kalp cerrahıyım. Bir anda ‘Ameliyatıma gelmek ister misin, pencereden değil yanımda izleyeceksin" diye konuştu.

ZARA'NIN ESKİ SEVGİLİSİYMİŞ

Kendisini Erdoğan'ın doktoru olarak tanıtan şahsın ayrıca türkücü Zara'nın da eski sevgilisi olduğunu söyleyen genç kız, uzun uzun sohbet ettiklerini anlattı.

Genç kızın videosuna çok sayıda eleştiri geldi.

'HEM SOSYAL MEDYADA TANIŞTIK DİYORSUN...'

Sosyal medyada kullanıcılar, "Kendini öyle tanıtıyorsa kesin dolandırıcıdır", "Dua et üstüne birde köprü satmamış sana", "Sosyal medya platformunda tanıştık diyor sonra da sosyal medya kullanmıyor diyor" şeklinde yorumlar yaptı.