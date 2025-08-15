Genç bir kadının katıldığı iş görüşmesinde karşılaştığı çalışma koşullarını sosyal medyada paylaşması, kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı. Paylaşımda belirtilen şartlar arasında kişisel bilgisayar kullanımı, sigara yasağı ve yemek-yol ücreti verilmemesi gibi maddeler yer alıyor.

İsmi paylaşılmayan genç kadın, yaptığı sosyal medya gönderisinde, katıldığı bir iş görüşmesinde karşılaştığı koşulları detaylı şekilde anlattı. İddiaya göre, görüşme sırasında iş yeri yönetimi, çalışanların şahsi bilgisayarlarını kullanmalarını, sigara içmemelerini ve yemek ile yol ücreti ödemesi yapılmayacağını bildirdi.

'SULU YEMEK GETİRME'

Genç kadının paylaşımına göre, yemek ücreti ödemeyen iş yeri, “çevrede uygun fiyatlı yemek yerleri olduğu” gerekçesiyle bu uygulamayı savundu. Evden yemek getirmek isteyen çalışanlara ise sadece “sulu olmayan yemekler” getirme izni verildiği belirtildi.

Paylaşımında yaşadıklarını ironiyle anlatan genç kadın, "Sonra da biz iş beğenmiyor oluyoruz" diyerek, gençlerin çalışma hayatında karşılaştığı olumsuz koşullara dikkat çekti. Bu ifadeler kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı ve yorumlandı.

Olay sosyal medyada tartışma başlatırken, birçok kullanıcı iş yerinin sunduğu koşulları “çalışan haklarına aykırı” buldu. Bazı kullanıcılar ise bu tür uygulamaların özellikle küçük ölçekli işletmelerde yaygın olduğuna dikkat çekerek durumu normalleştirdi.