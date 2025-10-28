İspanya’ya annesiyle seyahat etmek isteyen bir genç, vize başvurusunun reddedilmesi üzerine yaşadığı duygusal anları sosyal medyada paylaştı.

"KAÇINCI KEZ AĞLADIĞIMI BİLMİYORUM"

Başvurusunun olumsuz sonuçlandığını öğrendiği anda gözyaşlarını tutamayan genç, videosunda “Kaçıncı kez ağladığımı bilmiyorum. Dünyada bir yere gitmenin bu kadar zor olmaması lazım” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen video, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı gence destek mesajları gönderirken, bazı yorumlarda da Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına yönelik vize politikaları eleştirildi.

Son dönemde benzer deneyimlerin artmasıyla birlikte, sosyal medyada “vize reddi” konulu paylaşımlar gündemde kalmaya devam ediyor.