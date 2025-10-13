Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bacağından kısa süre önce ameliyat olduğu ve hareket kabiliyetinin kısıtlı olduğunu belirten öğrenci, “Üniversite öğrencisiyim, engelliyim. İki hafta önce ameliyat oldum. Bana ‘uçabilir’ raporu verilmesine rağmen, ayağımı kıramadığım için uçağa alınmadım. Ne biletimi iptal ediyorlar ne değişim yapıyorlar” sözleriyle yaşadığı durumu anlattı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Videonun yayılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, havayolu şirketine tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar, öğrencinin “uçabilir raporu” bulunduğunu hatırlatarak durumu “engellilik hakkı ihlali” olarak nitelendirdi.

Öte yandan bazı kullanıcılar da havayolu şirketlerinin uçuş güvenliği gerekçesiyle yolcuları bazı durumlarda uçağa kabul etmeyebileceğini, bu tür kararların doktor raporlarının detayına göre değişebileceğini savundu.

Olayla ilgili havayolu şirketinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.