Dişçiden çıkan genç kadının ağzı, anestezi nedeniyle arabaya bindikten sonra kaymaya başladı.

AYNAYA BAKINCA KORKTU

Tedavi sonrası hala lokal anestezinin etkisi altındayken yüz kaslarının bir kısmını kontrol edemeyen kadın, yaşadığı bu geçici durumu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. O anlar, yanında bulunan arkadaşının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görüntüler milyonlarca kişi tarafından izlendi. Videoda, genç kadının aynaya baktığında yüzündeki asimetriyi fark etmesi ve panikleyerek arkadaşına durumu göstermesi yer alıyor.

UZMANLARDAN AÇIKLAMA GELDİ

Diş hekimleri, videodaki durumun lokal anestezinin doğal ve geçici bir etkisi olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre, bu tür uyuşmalar genellikle birkaç saat içinde tamamen geçiyor ve kalıcı bir hasar oluşturmuyor.

Diş hekimleri ayrıca, lokal anestezi sonrası yüz kaslarında uyuşma yaşayan kişilerin panik yapmaması, anestezinin etkisi geçene kadar sıcak içecekler veya sert yiyeceklerden kaçınması gerektiği konusunda uyarıyor.