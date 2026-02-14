Bir kadının, hayatını başka biriyle birleştirme kararı alan eski sevgilisine yönelik öfkesini sosyal medyada ifşa etmesi, dijital dünyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Özel yazışmaların ekran görüntülerini "intikam" vurgusuyla paylaşan kadın, kullandığı beddualarla okuyanları hayrete düşürdü.

Paylaşılan mesajlarda yer alan sitem dolu ve sert ifadeler, sosyal medya kullanıcıları arasında şaşkınlık yarattı. Kadının eski sevgilisine gönderdiği mesajlarda şu ifadeler dikkat çekti:

"Sana hakkım helal ama sevgim haram olsun. Evin olsun, yuvan olmasın. Beşiğin olsun ama kucağın çocuk görmesin. Bana ne yaşattıysan yaşamadan ölme, dilin şehadet getirmeye nasip bile olmasın. Ahımı kan kusa kusa öde... İki yakan bir araya gelmesin."

Kısa sürede viral olan paylaşım, binlerce yorum alarak kullanıcıları ikiye böldü. Bir kesim, kullanılan ifadelerin çok ağır olduğunu ve bedduanın "ölüm" ve "evlat" gibi hassas konuları içermesinin kabul edilemez olduğunu savundu. Ayrıca özel mesajların ifşa edilmesinin suç teşkil ettiğine dikkat çekildi. Bazı kullanıcılar ise kadının büyük bir hayal kırıklığı ve emek hırsızlığına uğramış olabileceğini belirterek, paylaşılan sözleri "yaralı bir kalbin haykırışı" olarak değerlendirdi.

Hukukçular, bu tür paylaşımların "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" kapsamında değerlendirilebileceği ve tazminat davalarına konu olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Kişiler arasındaki yazışmaların rıza olmaksızın kamuya açık şekilde paylaşılmasının Türk Ceza Kanunu'na göre suç sayılabileceği hatırlatılıyor.