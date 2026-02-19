Kasım Garipoğlu’nun Yeniköy’deki yalıda düzenlediği partilere ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

BAĞIMLI YAPILDILAR

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, İstanbul gece hayatında dillendirilen iddialara göre, söz konusu partilere ilk kez katılan bazı genç kadınların uyuşturucu kullanmayı reddettiği öne sürüldü.

Buna rağmen, yalıda daha uzun süre kalmaları ve maddeye alıştırılmaları amacıyla bilgileri dışında içeceklerine uyuşturucu karıştırıldığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "fuhuş ve uyuşturucu" ağına yönelik operasyon başlattı.

Soruşturmanın kilit isimlerinden Kasım Garipoğlu’nun, Boğaz’daki yalısında uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlediği iddia edildi.

Garipoğlu ile Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Firari iki ismin ABD ya da Londra’da bulunduğu öne sürülüyor.