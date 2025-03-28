Bülent YILMAZ

11 yaşında Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nda solist kemancı olarak sahne alarak dikkatleri üzerine çeken Kıvanç, 12 yaşında Moskova’daki Grand Fest International Music Competition’da kendi yaş grubunda birincilik kazandı ve uluslararası alanda Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

Kemanın yanı sıra piyano ve bateri çalabilen Kıvanç, bateri alanındaki yeteneğini de kanıtlayarak 12 yaşında University of West London tarafından düzenlenen London College of Music Examinations’da “Drum Kit Grade 8” seviyesini başarıyla tamamladı. Bu başarısıyla dünyada bu seviyeye ulaşan en genç müzisyenlerden biri oldu. Genç yetenek, Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda eğitimine devam ediyor.