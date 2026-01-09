Çocuk oyuncu olarak tanıdığımız ve birçok başarılı projede rol alan Berat Efe Parlar şimdilerde yeni filmi Kardeş Takımı 3 ile gündemde.

'ERKEN AMA DOĞRU...'

Yeniden izleyicisinin karşısına çıkan Berat Efe Parlar'dan şaşırtan evlilik müjdesi geldi. Nişanlısının da filmde rol aldığını söyleyen Parlar 'Evlilik yoluna girdik. Erken ama doğru olduğunu düşünüyorum. Düğün yeri düşünüyoruz. Bu yaz gibi planlıyoruz' ifadelerini kullandı.

'NE ARA BÜYÜDÜN'

Berat Efe Parlar'ın evlilik müjdesinin ardından sosyal medyada; 'Ne ara büyüdün maşallah sana', 'Büyümüşte evleniyor', 'Çok mutlu ol' gibi yorumlar yapıldı.