Geçtiğimiz yıl 30 Ağustos'ta düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde bir grup teğmenin 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı atarak kılıçlı yemin etmesinin ardından bu yeni düzenlemelerin gölgesinde yemin töreni düzenleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okullarından mezun olacak teğmenler için düzenlenecek törenin detaylarını duyurmuştu.

Törenler her mezun için dört aile ferdi ile kontenjan verildi. Ailelerin girişleri için de barkod sistemi kullanıldı.

"Kara Harp Okulu tören alanının 4 bin olan kapasitesi yapılan genişletme çalışmaları ile 6 bine çıkarılmıştır. Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu’ndan toplam bin 405 askeri öğrenci mezun olacağından, kapasiteye uygun olarak her mezun için dört aile ferdi olacak şekilde kontenjan verilmiştir. Davetli ailelerin girişlerinin hızlı ve güvenli olması maksadıyla, davetli kimlik bilgileri sisteme yüklenmiş ve barkod sistemi kullanılarak giriş sağlanacaktır.

Tören bitiminde mezun olan teğmenlerin aileleri ile birlikte buluşma yerleri planlanmış ve bu yerler posterlerle süslenmiştir. Aileler teğmenlerle beraber fotoğraf çektirebilecek ve beraber vakit geçirebileceklerdir. Ayrıca ailelere burada ikramlarda bulunulacaktır. Törene katılan ailelerin cep telefonları da teslim alınmayacaktır. Ailelerin cep telefonlarının toplanacağı iddiaları doğru değildir. Sonuç olarak, ortak tören olması sebebiyle yapılan ve törenin işleyişini kolaylaştıran düzenlemelerle ilgili yanlış ve eksik bilgiler içeren iddialar gerçeği yansıtmamakta, kasıtlı olarak paylaşılan bu hususlar kamuoyunu yanıltma ve TSK’nın itibarını zedeleme amacı taşımaktadır.

ERDOĞAN TÖRENDE KONUŞTU

FETÖ'nün orduda yarattığı tahribatı 2016'dan bu yana telafi ettiklerinden bahseden Erdoğan, "TSK bugün daha güçlü daha caydırıcı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

"Ordumuzun milletimize karşı görevlerini layıkıyla yapabilmesi ancak ve ancak disiplinini her zaman en ileri düzeyde muhafaza etmesine bağlıdır. Allah korusun, bu hususta gösterilecek en küçük bir rehavetin hem ordumuza hem de devletimize ağır bedelleri olur.

Sizden beklentim, meslek hayatınız boyunca disiplin başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temel prensiplerine sıkı sıkıya sarılmanızdır. Komutanlarınızın engin tecrübelerinden istifade ederek harp okullarında aldığınız kaliteli eğitimin yol göstericiliğinde Türkiye yüzyılının inşası için fedakarca çalışacağınızdan hiç şüphem yoktur.

Şunu da kendinize daima rehber edinmenizi istiyorum. Ünvanımız, rütbemiz, konumumuz ne olursa olsun, hepimiz milletimizin hizmetkarıyız. Aynı şekilde askeri, polisi, jandarması, sahil güvenliği ve istihbaratçısıyla tüm birimlerimiz aziz milletimizin hizmetindedir ve emrindedir. Hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonu kucaklamakla mükellefiz. Her birinizin anayasamız ve yasalarımızın çizdiği sınırlar içerisinde, milli iradenin riyasetinde, demokratik kurum ve kurallar dahilinde ülkeye ve millete karşı mesuliyetlerinizi en güzel şekilde yerine getireceğinize inanıyorum.

Bu süreçte sizi siyasi tartışmalara çekmek isteyenler olabilir. Sizin üzerinizden siyasi prim kazanmak isteyen simsarlar çıkabilir. Bunları asla dikkate almayın. Moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Sizi ve kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar, unutmayın, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklardır."

NE OLMU Ş TU?

30 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet törenine çok sayıda teğmenin 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı eşliğinde kılıç çatması damga vurmuş, kamuoyunda yer alan tartışmaların ardından 5 teğmen ve teğmenlere engel olamadıkları iddiasıyla 3 komutan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmişti.