

Otilia Bruma geçen günlerde Giresun'da bir düğünde sahne almıştı. Sosyal medyada gündem olan düğün için Otilia, "Giresun'da konser için bulunacağımı öğrendiği zaman, hayranlarımdan birisi, tekrarlı bir şekilde bana ve aileme düğüne gitmem için ulaşmaya çalışıyordu. Bende kendisini mutlu etmek için konserden önce uğramak istedim. İkisine de hayatlarında ve evliliklerinde mutluluklar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

Rumen şarkıcı bu kez takipçisine verdiği yanıtla viral oldu.

Instagram hesabından bir hayranının yaptığı "Bir zamanlar Sinan Akçıl ile sevgili olmanı aşamıyorum" yorumuna "Genç ve aptaldım" cevabını veren Romanyalı şarkıcı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Pek çok kullanıcı Otilia'ya, "Dobralıkta da sen" yorumu yaptı. Akçıl ise şarkıcının yorumuna "Cümleyi şöyle bitirse tam olacakmış 'Aşırı aşıktım, onun için Müslüman olmayı isteyecek kadar" yanıtını verdi.