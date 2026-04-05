Clinical Practice and Cases in Emergency Medicine dergisinde yayımlanan “Atrial Fibrillation in a Young Patient Using High-dose Oral Diclofenac: A Case Report” başlıklı çalışmada, Dr. Sabri Onur Çağlar ve arkadaşları, literatürde ilk kez genç ve kardiyak öyküsü olmayan sağlıklı bir bireyde yüksek doz diklofenak kullanımını takiben gelişen yeni başlangıçlı atrial fibrilasyon olgusunu bildirdiklerini ifade ediyor.

Bir Haftalık Ağrı Kesici Kullanımı Sonrası Acil Başvuru

Çalışmada yer alan 22 yaşındaki erkek hasta, ayak bileği yaralanmasına bağlı şiddetli ağrı nedeniyle bir hafta boyunca günde üç kez 50 mg diklofenak kullandı. Tedavi süresinin sonunda çarpıntı şikâyetiyle acil servise başvuran hastada yapılan incelemelerde, kalp ritminin düzensiz olduğu ve kalp hızının dakikada 128’e ulaştığı tespit edildi. Elektrokardiyografi bulguları atrial fibrilasyon ile uyumlu bulundu.

Hastaya acil serviste uygulanan tedavi sonrası yaklaşık üç saat içinde normal sinüs ritmine dönüldü ve kalp hızı normale geriledi.

İlk Kez Bildirildi

Araştırmacılar, bu vakanın özellikle dikkat çekici olduğunu vurgulayarak, daha önce sağlıklı ve genç bireylerde diklofenak kullanımına bağlı yeni başlangıçlı atrial fibrilasyonun literatürde bildirilmediğini belirtiyor.

Uzmanlardan Uyarı: “Ağrı Kesiciler Masum Değil”

Uzmanlar, toplumda yaygın olarak kullanılan ağrı kesici ilaçların bilinçsiz ve gereksiz kullanımının ciddi yan etkilere yol açabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle reçetesiz ve kontrolsüz kullanılan ilaçların sadece mide veya böbrek değil, kalp ritmi üzerinde de etkili olabileceği vurgulanıyor.

Dr. Çağlar ve ekibi, açıklamalarında şu noktaya dikkat çekiyor:

• Nedeni açıklanamayan çarpıntı ve ritim bozukluklarında ilaç kullanım öyküsü mutlaka sorgulanmalı

• Özellikle yüksek doz ve uzun süreli ağrı kesici kullanımı risk oluşturabilir

Toplum Bilinçlenmeli

Bu vaka, “basit” olarak görülen ağrı kesicilerin dahi ciddi kardiyak yan etkilere yol açabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, vatandaşların hekim önerisi olmadan yüksek dozda ve uzun süreli ilaç kullanmaktan kaçınması gerektiğini belirtiyor.

Sağlık otoriteleri ise özellikle genç bireylerde ortaya çıkan ani ritim bozukluklarında ilaç kullanımının göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.