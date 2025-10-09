Türkiye’de çocuk ve gençlerin suça sürüklenme oranında ciddi bir artış yaşanıyor. Geleceğe dair umudunu kaybeden, eğitim hayatını yarıda bırakan, gelir dağılımındaki uçuruma kızgın, fakirlikle boğuşan çocuklar ve gençler; yasaklı madde, öldürme, yaralama, soygun ve tehdit gibi pek çok suça karışıyor. Çete üyeleri lüks içinde yaşantılarıyla da bu eğitimden kopuk geçim derdi içindeki gençlerin kendilerine özenmesini sağlıyor. Çocuk yaşta sayılacak gençler suça karışırken, üniversiteyi bitiren 20’li ve hatta 30’lu yaşlardaki gençler ise kendilerine ait bir hayata sahip olamıyor.

‘AÇ KALMAK GEREKİYOR’

Yüksek kiralar, dolar bazında bile pahalı olan ev fiyatları ve düşük maaşlar nedeniyle gençler, aile evinden ayrılmanın hayalini bile kuramıyor. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verisine göre kira, fatura gibi barınma giderleri aylık geliri bile aşar hale geldiği için gençlerin aile evinden ayrılma yaşının en yüksek olduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor. İstanbul’da ailesiyle beraber yaşayan 27 yaşındaki Berkay D., “Ev sahibi olmayı ya da ayrı eve çıkmayı geçtim, bunun hayali bile kurulamıyor” ifadesiyle gençlerin durumunu özetledi.

İstanbul’da ailesiyle yaşayan üniversite mezunu olan ve okuduğu bölümden farklı bir iş yapan Berkay D., “İstanbul’da ev sahibi olmayı geçtim kiraya çıkmak bile emeğini satan büyük bir yığın olarak bizim için mümkün değil. Şehir merkezine uzak yerlerde bile asgari ücret ve üzerinde kiralar isteniyor. Kirayı ödemek için temel ihtiyaçtan kısmak, hatta belki de aç kalmayı bile göze almak gerekiyor” ifadesini kullandı.

Avrupa’da geriledi Türkiye’de arttı

EUROSTAT’a göre aile evinden ayrılma yaşı 2023’te Avrupa’da yüzde 26.3 olurken, Türkiye’de bu oran yüzde 28.1’e ulaştı. Türkiye’de 2006’da aile evinden ayrılma yaşı 26.5 seviyesindeydi ve Avrupa ortalamasından 0.3 yaş daha düşüktü. 17 yıllık dönemde Avrupa ortalaması gerilerken, Türkiye’de ise bu oran 1.6 puan yükseldi. Berkay D., “Barınma Türkiye’de ranta dönüştü. Ailemle yaşadığım süreçte kenara para atayım üstüne kredi çekip ev alayım desem bu faizle o da mümkün değil” dedi.

Çizgi film çeteleri

Daltonlar, Redkitler, Şirinler, Casperler ismini çizgi filmlerden alan yeni nesil çetelerden birkaçı…Bu çetelerin mensupları daha ziyade Z kuşağından oluşuyor. Sosyal medyayı etkin kullanan bu örgütler, sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yapıyor ve gençleri ağına düşürüyor. Bu örgütlerin arasındaki çatışmalar özellikle de büyükşehirlerde kanlı çatışmalara neden oluyor.