Bir millet, vefatının 87. yılında Ulu Önderi’ni andı.

Edirne’den Ağrı’ya tüm yurtta, sokaktan fabrikaya her yerde, 9’u 5 geçe milyonlarca kalp Ata’sı için attı.

Anıtkabir’de resmi tören yapıldı.

Ardından 7’den 70’e halk, bağlılığını sunmak için ölümsüz liderine koştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatıyla okul kapılarının kapatılmasına ise tepki yağdı.

İzmir’den, Malatya’ya birçok ilde öğrenciler okullara gitti.

Kilitleri kırıp tören yaptı. “Atatürk’ü bize unutturmaya kimsenin gücü yetmez” diye kararlılıklarını dile getirdi.