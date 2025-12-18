Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ile TFF 1. Lig temsilcisi Bodrum FK karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya konuk ekip Bodrum FK etkili başladı. Adem Metin Türk'ün golüyle 18. dakikada öne geçen Bodrum FK, 51. dakikada Ali Habeşoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. 10 DAKİKADA DÖNDÜ Gençlerbirliği, 2-0 geriye düştüğü maçta geri dönüş ateşini 59. dakikada Niang ile yaktı. Dakikalar 67'yi gösterirken Samed Onur, köşe gönderine yakın bir bölgeden attığı serbest vuruş golüyle skora denge getirdi. Bu muhteşem golden yalnızca 2 dakika sonra Niang yeniden sahneye çıktı ve 69. dakikada skoru 3-2'ye getirdi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi Gençlerbirliği 3-2 kazandı.

