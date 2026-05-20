Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, FIFA tarafından verilen transfer yasağına ilişkin ödemelerin yapıldığını söyledi.

Çakmak, Daniel Popa dosyasından kaynaklanan geçici transfer yasağıyla ilgili 25 bin euroluk ödemenin gerçekleştirildiğini ve yasağın 1-2 gün içerisinde kalkmasını beklediklerini ifade etti.

Ayrıca Kırmızı-Siyahlı ekipte Emre Zahid Sağlam dosyasının da FIFA'ya ulaştırıldığını öğrendiklerini dile getiren Çakmak, bu oyuncu için de 48 bin euro ödeme yapıldığını sözlerine ekledi.