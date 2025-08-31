Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Eryaman Stadı'nda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

Avrupa müsabakası nedeniyle ligde ilk hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, açılışı 2. hafta Göztepe deplasmanında yapmış ve rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. Ligde geçtiğimiz hafta ise taraftarı önünde Kocaelispor'u 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, ilk galibiyetini elde etmişti.

Süper Lig'de oynadığı 3 maçı da kaybeden Gençlerbirliği'nde, Gaziantep FK deplasmanında kırmızı kart gören Michal Nalepa ile sakatlıkları bulunan Daniel Popa ve Ensar Kemaloğlu karşılaşmada görev alamıyor.

Fenerbahçe'de yönetim kurulu, teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırma kararı almıştı. Mourinho'nun yokluğunda takımın başında Gençlerbirliği karşısında Zeki Murat Göle yer alıyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavilerine devam ediliyor. Bu isimlerin yanı sıra Benfica mücadelesinde sakatlık yaşayan Jhon Duran ve Nelson Semedo da kadroda yer almıyor.