Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Genel kurulda Gençlerbirliği'nin mali planı ve denetim raporları da açıklandı.
Mevcut Başkan Mehmet Kaya ile Çağrı Çetin'in yarışması beklenen genel kurulda Kaya'nın ve Çetin'in çekilmesinin ardından Arda Çakmak aday oldu.
Gençlerbirliği Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan adayları Mehmet Kaya ile Gençlerbirliği kongre üyesi Çağrı Çetin yarıştan çekildi. Seçime yarışa son anda giren Arda Çakmak, Gençlerbirliği’nin yeni başkanı oldu.