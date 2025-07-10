Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, İlhan Cavcav Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Sungur takımın hedefleri, transferler ve takımın mali durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sungur, Gençlerbirliği’nin Süper Lig’e yükselmediğini aslında ait olduğu yere geri geldiğini ifade ederek, "En azından Süper Lig’de birtakım imkanlar var. 1. Lig’deyken çok daha büyük sıkıntılar yaşadık. Kısıtlı bütçemizle kurumsal bir yapı ve yönetimin desteğiyle Süper Lig’e çıktık. Bu da çok büyük bir başarı olarak görülüyor” diye konuştu.

‘HEDEFİMİZ KALICI OLMAK’

Gençlerbirliği’nin ait olduğu yerin her zaman Süper Lig olduğunu kaydeden Sungur, “Dün federasyonumuzun mali genel kurulu vardı. Orada Gençlerbirliği isminin ne kadar büyük olduğunu ben bir kere daha gördüm. Hiç kimse hoş geldiniz bile demedi, herkes ’hayırlı olsun’ dedi. Çünkü zaten biz Süper Lig’de en fazla kalmış 7 takımdan birisiyiz" dedi.

‘İYİ BİR KADRO KURACAĞIZ’

Transfer sürecine kaleci transferiyle başladıklarını ifade eden Sungur, "Geriden başladık. Kaleci, sağ bek, sol bek ve stoper. Çok da acele etmemek lazım. Çok alternatif var. 9 kişilik bir ekip burada neredeyse 24 saat oyuncu inceliyor. Dünyanın her yerinden oyuncu bakıyoruz. Daha önce Türkiye’de oynamamış oyuncu kardeşlerimiz de geliyor. İyi bir kadro kuracağız. Çünkü Ankara artık başarıya çok aç. Bir tane Süper Lig takımı var" ifadelerini kullandı.