Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı ve başkent ekibinin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Zecorner Kayserispor maçında öne geçtikten sonra 2 kırmızı kart gördüklerini belirten Çakmaklı, "İkinci kırmızı kartla ilgili sarı kart verilebilir, VAR'da değerlendirilebilirdi. Karşılıklı tahrik var. Tahrikten dolayı da Franco Tongya'nın yaptığı bir hamle var. Ama bunun kırmız kart gerektirdiğini düşünmüyoruz. Hakemlerimizin standartlarını her maçta korumaları gerektiğini düşünüyoruz. Takımın renginin, isminin hiçbir önemi yok." ifadelerini kullandı.

Çakmaklı, hakemin bütün takdir haklarını Kayserispor'dan yana kullandığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Tavırlarıyla beraber sert bir maç yönettiğini düşünüyoruz. 7 haftada 3 maçta hakem hatasıyla karşılaştık. İlki Samsunspor, ikincisi Antalyaspor, üçüncüsü Kayserispor maçı. Bu hakem hataları da 8 puana neden oldu. Hakemlerden beklentimiz, her takıma karşı pozisyonları doğru incelemeleri ve karar verirken buna göre hareket etmeleri. Bundan sonraki süreçte hakemlerin daha dikkatli olacaklarını temenni ediyoruz. Gençlerbirliği'nin bundan sonraki maçlarında daha deneyimli hakemlerin atanmasını talep ediyoruz."

"Gençlerbirliği olarak beyefendiliğimiz yanlış anlaşılmamalı." diyen Çakmaklı, "Bu, Gençlerbirliği'nin haklarını yedireceğiz anlamına gelmiyor. 7 maçta Gençlerbirliği'nin lehine verilen bir tane hatalı karar yok. Bu da şunu gösteriyor, demek ki hakemlerimiz hatalı karar vermeden maçları yönetebilir. Biz şunu istiyoruz, aleyhimize de hatalı bir karar olmasın. Saha içinde vereceğimiz mücadeleyle gerekli sonucu zaten alabilecek kalitede kadroya sahibiz. Gençlerbirliği'nin haklarını her platformda sonuna kadar savunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Aykut Çakmaklı, Adem Becerikli'nin özel işleri nedeniyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini sözlerine ekledi.

Hüseyin Eroğlu: 10 kişiyle de umutluyduk

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Kayserispor'un ligde sadece Beşiktaş ve Galatasaray'a mağlup olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Maçın ilk yarısında istediğimiz oyunu kurgulayamadık. Yaptığımız fazla pas hataları oyundaki üstünlüğü ele almamızı engelledi. Rize deplasmanı bizim için bu anlamda çok daha iyiydi. Sürekli değişen, yeni katılan oyuncularla oynamak durumundayız ama bundan yana şikayetim yok, her geçen gün iyiye gidiyor. Her türlü şarta rağmen ilk yarıyı 1-0 önde bitirdik. İlk yarı itibarıyla deplasmandaki planımızın tutması çok değerliydi. Devrede yaptığımız hamleyle oyunun bize döneceğini, rakibin risk alıp bizim de geçişte etkili olacağımızı düşüyorduk ama talihsiz bir kırmızı kart gördük. Futbolda bazı şanssız anlar olur, ilk kırmızı kartın doğru olduğunu düşünüyorum. Anlık gelişen bir pozisyondu. 10 kişiyle de umutluyduk. 10 kişi devam etsek olay yine bizim lehimize dönebilirdi."

Tongya'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili ise Eroğlu, "Diğer kırmızı kartta ben de aynı fikirdeyim. Bir tahrik vardı. O da elini ister istemez salladı. Belki sarı kart olacağını düşünüyorum. Kırmızı kart olunca şaşırdık ama olaya takılı kalmadan 9 kişiyle nasıl savunma yapabilirize gittik, formasyon değiştirdik. Yarım saate yakın 9 kişi oynamak kolay değil. Son bölümde yediğimiz golle maç berabere bitti. Kazanmak çok değerli ancak geriye dönüp baktığımızda Gaziantep'te son dakikada yapılan penaltı, Rize'de kaçan penaltı… Bunlar bizim lehimize olsaydı 3-4 basamak yukarıdaydık." diye konuştu.

Kayserispor maçında penaltı pozisyonunun da es geçildiğini dile getiren Eroğlu, "Biz her şeye itiraz eden bir takım değiliz. Ülkemizde maalesef yapanın yanına kar kalıyor. Biz, futbol oynamaya, saha içinde kalmaya çalışıyoruz. Bazen de 'VAR için bütün takım niye itiraz etmiyor' şeklinde eleştiri geliyor. Bu çirkin görüntü ama belki gerekiyor, bu da bizim eksikliğimiz." şeklinde görüş belirtti.

Üst sıralara tırmanacaklarına inandığını söyleyen Eroğlu, son dakikalarda yenilen gollerle ilgili soru üzerine şu görüşleri paylaştı:

"Yeni kurulan bir takım olmanın dezavantajları var. Fiziksel anlamda halen yüzde 100'e gelmeyen oyuncular var. Savunma gücümüzün yüksek olması gerekiyor, gol yememek önemli. Tabii ki gol atmayı hepimiz hedefliyoruz ama önce takım savunması bizim için değerli ve önemli. Oyuncuları bu anlamda hazırlıyoruz. Topa sahip olan bir takım hüviyetinde oynamak kolay bir süreç değil. Yeni bir takımız. Bunu ben de çok istiyorum, camia, taraftar da istiyor ama bazen de olayın savunma yönünde güçlü olmak gerekiyor. Savunmayı güçlü yaparsan, rakibin zaaflarından faydalanma şansın daha fazla olabilir."