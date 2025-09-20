Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği sahasında ikas Eyüpspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücaeleyi 1-0 kazanarak ligde puanla tanıştı. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 36. dakikada Tongya kaydetti.
İlk 5 maçında puan alamayan başkent ekibi, 4 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini elde etti. ikas Eyüpspor ise 4 puanda kaldı. Öte yandan Hüseyin Eroğlu, teknik direktörlük kariyerinde ilk Süper Lig galibiyetini aldı. Eroğlu, Süper Lig'de Samsunpor ve Gençlerbirliği'nin başında daha önce çıktığı toplam 10 maçta (9 mağlubiyet, 1 beraberlik) galibiyet elde edememişti.