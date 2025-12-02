Ziraat Türkiye Kupası 4’ncü tur maçında Sakaryaspor ile Gençlerbirliği Adapazarı’nda karşılaştı. Konuk ekip Gençlerbirliği sahadan 5-0 galip ayrılarak bir üst tura yükselirken, Sakaryaspor ise kupaya veda etti.

12’nci dakikada penaltı kazanan konuk ekip Gençlerbirliği, Koita’nın kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Sakaryaspor kalecisi Koita’nın penaltı atışını kurtarmayı başardı.

33’üncü dakikada Gençlerbirliği’nin net fırsatına kaleci Göktuğ izin vermedi. Zuzek’in pasıyla boş kalan Dilhan’ın gelişine şutunu Göktuğ çelmeyi başardı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

48’nci dakikada ev sahibi Sakaryaspor gole çok yaklaştı. Eren’in sol kanattan yaptığı ortaya Akuazaoku kafayla kaleci Erhan’ın sağına vurdu, iyi uzanan Erhan topu çeldi.

59’uncu dakikada Gençlerbirliği’nin Metehan ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

70’inci dakikada ikinci penaltısını kazanan başkent ekibi Metehan’ın kullandığı penaltı sonrası karşılaşmada öne geçmeyi başardı: 0-1.

75’inci dakikada Dilhan Ankara temsilcisini 2 farklı üstünlüğe taşıdı. Thalisson’un yerden vurduğu top savunmadan sekip Dilhan’ın önünde kaldı. Dilhan Demir yakın mesafeden topu ağlara gönderdi: 0-2.

83’üncü dakikada Dilhan Demir kendisinin 2, takımının 3’ncü golünü kaydetti. Sağ kanattan geliştirdiği atakta Pereira ile verkaç yapan ve ceza sahası içinden uzak köşeye sert vuran Dilhan farkı 3’e çıkardı: 0-3.

87’nci dakikada Samed Onur farkı 4’e çıkardı. Csoboth’un şutunda savunmadan seken top arka direkte Samed’in önünde kaldı. Yerden sert vuran Samed skoru 0-4 yaptı: 0-4.

90+3’üncü dakikada Sinan Osmanoğlu maçta son sözü söyledi. Samed’in sağ köşeden kullandığı kornerde ön direğe iyi koşan Sinan iyi bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru tayin etti: 0-5.

Karşılaşmayı 5-0 kazanan Gençlerbirliği adını bir üst tura yazdıran taraf olurken, Sakaryaspor kupaya veda etti.

STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Emre Kargın, Kadir Akıllı, Onur Gülter

SAKARYASPOR: Göktuğ Baytekin, Doğukan Tuzcu, Oğuzhan Açıl, Sadık Çiftpınar, Alparslan Demir(Dk.63 Lukasz Zwolinski), Selim Kütük, Eren Erdoğan(Dk.73 Erden Dağlı), Mirza Cihan(Dk.79 Kerem Yusuf Aydın), Rijaf Kobiljar, Mehmet Olçay (Dk.73 Emre Demir), Umechi Akuazaoku

GENÇLERRLİĞİ: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm(Dk.64 Pedro Pereira), Sinan Osmanoğlu, Thalisson Kelvan Da Silva, Abdurrahim Dursun, Zan Zuzek, Dilhan Demir(Dk.85 Kevin Csoboth), Samed Onur, Dal Varesanovic(Dk.79 Furkan Ayaz Özcan), Metehan Mimaroğlu(Dk.85 Prince Martor), Sekou Koita(Dk.85 Seyfi Kiskanç)

GOLLER: Dk.70 Metehan Mimaroğlu, Dk.75-83 Dilhan Demir, Dk. 87 Samed Onur, Dk. 90+3 Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Oğuzhan Açıl, Emre Demir, Göktuğ Baytekin, Selim Kütük, (Sakaryaspor), Abdurrahim Dursun, Thalisson (Gençlerbirliği)