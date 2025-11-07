Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

Ankara temsilcisi karşılaşmanın 35. dakikasında Thailsson ile öne geçti. İlk yarısı 1-0 Gençlerbirliği üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın 46. dakikasında turuncu lacivertli takım, Shomurodov'un golüyle skora denge getirdi.

Mücadelenin 53. dakikasında Niang sahneye çıkarak penaltıdan ağları buldu ve Ankara temsilcisini yeniden öne geçirdi. Maç 2-1 Gençlerbirliği üstünlüğü ile tamamlanırken Ankara ekibinin başına getirilen teknik direktör Volkan Demirel, takımı başında ilk galibiyetini ve ilk puanlarını aldı.

Başakşehir'in golcüsü Shomurodov ise ligde kaydettiği 8. golle krallık yarışında zirveye yerleşti. Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği'nin puanı 11'e yükseldi. Ligde 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Başakşehir ise 13 puanda kaldı.