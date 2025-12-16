Gençlerbirliği'nde yapılan seçimde Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekilmesinin ardından kulüpte kriz derinleşirken teknik direktör Volkan Demirel de Karagümrük'ü 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından istifa etmişti.
Ankara temsilcisi yeni teknik direktörünü açıkladı. Kırmızı siyahlı ekip, Metin Diyadin ile el sıkıştı.
Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada "Evine Hoş Geldin Metin Diyadin
Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için camiamızdan yetişen Metin Diyadin ile anlaşmaya varmıştır.
Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.