Türkiye'de kamuoyu araştırmalarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. ORC Araştırma 12-14 Eylül tarihleri arasında yaptığı kamuoyu yoklamasında 26 ilden 17-16 yaş arası 960 gence "Gençlerin en beğendiği genel başkanları kim?" sorusunu yöneltti.

ERDOĞAN ORADA DA GERİDE

Anket sonuçları şöyle:

Özgür Özel: % 36

R. Tayyip Erdoğan: % 30.5

Devlet Bahçeli: % 14,7

Ümit Özdağ: % 12,5

Müsavat Dervişoğlu: % 10,5

Tuncer Bakırhan: % 9,8

Teoman Mutlu: % 9,6

Fatih Erbakan: % 8,4

Yavuz Ağıralioğlu: %7,2

Mahmut Arıkan: % 6,3