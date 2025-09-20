Türkiye'de kamuoyu araştırmalarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. ORC Araştırma 12-14 Eylül tarihleri arasında yaptığı kamuoyu yoklamasında 26 ilden 17-16 yaş arası 960 gence "Gençlerin en beğendiği genel başkanları kim?" sorusunu yöneltti.
ERDOĞAN ORADA DA GERİDE
Anket sonuçları şöyle:
Özgür Özel: % 36
R. Tayyip Erdoğan: % 30.5
Devlet Bahçeli: % 14,7
Ümit Özdağ: % 12,5
Müsavat Dervişoğlu: % 10,5
Tuncer Bakırhan: % 9,8
Teoman Mutlu: % 9,6
Fatih Erbakan: % 8,4
Yavuz Ağıralioğlu: %7,2
Mahmut Arıkan: % 6,3