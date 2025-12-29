İngiltere, gençleri orduyla tanıştırmayı ve savunmaya toplumsal katılımı artırmayı hedefleyen “askeri boş yıl” programının gelecek mart ayında başlatılması planlanıyor.

İlk yıl 150 gencin programa alınması öngörülürken, katılımın ilerleyen yıllarda yıllık binin üzerine çıkarılması hedefleniyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ 26 BİN STERLİN

Yeni mezunlara ve 25 yaş altındaki gençlere açık olacak program kapsamında katılımcılar, bir yıl boyunca kara, deniz ve hava kuvvetlerinde temel eğitim alacak ve görev deneyimi edinecek.

Programın aktif operasyonlarda görevlendirme içermeyeceği, katılımcılara maaş ödeneceği belirtiliyor. Ücretin ne olacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, İngiliz ordusunda en düşük maaşın yıllık yaklaşık 26 bin Sterlin (yaklaşık 1,5 milyon TL/Aylık 125 bin lira) düzeyinde olduğu ifade ediliyor.

İngiliz hükümeti, orduya katılımı teşvik etmeyi amaçlayan programın lojistik, mühendislik ve tedarik zinciri gibi sivil hayatta da kullanılabilecek beceriler kazandıracağını vurguluyor. Savunma Bakanı John Healey ise programın gençlere “müthiş beceriler ve eğitim” sunduğunu dile getirdi.