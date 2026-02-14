Avrupa Gençler Basketbol Ligi'nin 14 yaş altı kategorisinde, Bulgaristan'ın Buba Basket takımı ile Türkiye'den Academy İstanbul arasında oynanan maç yarıda kaldı. Mücadele sırasında,bir veli sahaya girerek genç Türk basketbolcuya saldırdı.

7 Şubat'ta oynanan maçta yaşananların sosyal medyaya düşmesiyle olay gündem oldu. İtalya'da oynanan karşılaşma, yaşanan olay nedeniyle geniş yankı uyandırdı

Roma’daki Altero Felici Spor Salonu’nda oynanan uluslararası müsabakada, Buba Basket takımından bir oyuncunun velisi olduğu belirtilen bir kişi sahaya girerek Academy İstanbul takımının bir oyuncusuna fiziksel şiddet uyguladı. Görüntülere velinin, 14 yaşından küçük bir sporcuya vurduğu anlar yansırken, parkede ortalık bir anda karışıyor. Saldırgana diğer velilerin müdahale ettiği ve tepki gösterdiği de görüntülere yansıdı.

MEN CEZASI GELDİ

Buba Basket takımı, olayın ardından resmi açıklama yaptı. Yaşananları kınayan ve kabul edilemez olarak değerlendiren Bulgar ekibi, "Sahada saldırganlığa tolerans göstermiyoruz. Buba Basket, takımımızın velilerinin sahaya dahil olmasını veya tribünde hakaret, provokasyon veya sportmenlik dışı davranışları onaylamamaktadır ve bu olayla arasına mesafe koymaktadır. Bu tür eylemler kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Avrupa Gençler Basketbol Ligi organizasyonu da olaya ilişkin men cezası verildiğini belirterek "Academy İstanbul ile Buba Basket Sofya arasında Roma’da oynanan 14 yaş altı maç sırasında yaşanan olayı takiben Avrupa Gençler Basketbol Ligi kendi iç disiplin revizyonunu tamamlamıştır. Buba Basket Sofya takımı 2025-2026 sezonunun geri kalan bölümünden men edildi. Türk oyuncuya vuran yetişkin seyirci de tüm EYBL etkinliklerinden men edildi. Ayrıca olayın ardından sahaya giren iki takımın oyuncularından veliler de 1 yıl boyunca EYBL maçlarından men cezası aldı." açıklamasında bulundu.