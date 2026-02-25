U19 PAF Ligi erteleme müsabakasında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında tarihi bir skor elde etti.
İlk yarının 36. dakikasında Kartal Cengizer ile öne geçen Siyah-Beyazlılar, devreyi de Devrim Şahin'in 45'teki golüyle 2-0 önde kapattı.
Soyunma odasına avantajlı giden genç kartallar, 67'de Mustafa Azem Yortaç'ın golüyle farkı 3'e çıkardı. Maçın son bölümlerinde rakibine karşı fiziksel avantajı gözlemlenen Siyah-Beyazlılarda 80'de Sarp Karatopraklı skoru 4-0'a getirirken; 83'te Ayaz Haktan Gülsüm tabelayı 5-0 olarak tayin etti.
Bu skorla birlikte puanını 34'e çıkaran Beşiktaş, 35 puanlı Galatasaray'ın hemen arkasında 9'uncu sıraya yerleşti. 29 puanlı Fenerbahçe ise 12. sırada kaldı.